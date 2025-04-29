Король и министр обороны Дании не смогли посетить военную базу в Гренландии из-за непогоды

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непогода изменила программу визита короля Дании Фредерика Х в Гренландию. Изначально Его величество должен был прибыть вместе с главой правительства острова Йенсом-Фредериком Нильсеном в столицу Гренландии Нуук в понедельник вечером, однако произошло это лишь во вторник, сообщает гренландский теле- и радиоканал KNR.

Непогода стала причиной отмены посещения монархом совместно с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном базы Nord, где находится самый северный гренландский аэропорт и расквартирован отряд Sirius, патрулирующий эту северную и восточную часть острова на собачьих упряжках.

Посещение базы должно было приурочено к 75-летию создания Sirius — элитного подразделения ВМФ королевства. На патрулирование, которое продолжается до шести месяцев, обычно выходят два человека и 14 собак. Будучи еще только наследным принцем, в 2000 году Фредерик Х участвовал в патрулировании острова, которое длилось четыре месяца.

Визит проходит на фоне неоднократных заявлений американского президента Дональда Трамп, что Гренландия — автономия в составе Дании — должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте этого года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом опрос, проведенный в январе, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.