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Премьеры Британии и Польши, президент Франции и будущий канцлер ФРГ в Киев 9 мая ехать не собираются - СМИ

19:11 29.04.2025 Источник: Интерфакс

Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск не намерены посещать Киев на 9 мая, сообщает во вторник Politico.

"Украина пригласила европейских лидеров 9 мая (...), но польский премьер-министр Дональд Туск вместе этого направится в Нанси, чтобы подписать соглашение в сфере безопасности с президентом Эмманюэлем Макроном, а британский премьер Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло", - информирует издание.

"А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без всей компании", - добавляет Politico.

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