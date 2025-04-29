Премьеры Британии и Польши, президент Франции и будущий канцлер ФРГ в Киев 9 мая ехать не собираются - СМИ
19:11 29.04.2025 Источник: Интерфакс
Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск не намерены посещать Киев на 9 мая, сообщает во вторник Politico.
"Украина пригласила европейских лидеров 9 мая (...), но польский премьер-министр Дональд Туск вместе этого направится в Нанси, чтобы подписать соглашение в сфере безопасности с президентом Эмманюэлем Макроном, а британский премьер Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло", - информирует издание.
"А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без всей компании", - добавляет Politico.
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