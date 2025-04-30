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НОВОСТИ

СДПГ одобрила коалиционное соглашение с немецкими консерваторами

11:32 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрили коалиционное соглашение с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), открыв путь к формированию нового правительства ФРГ. Об этом сообщил портал RND со ссылкой на источники в СДПГ.

Препятствий на пути к формированию нового кабинета министров больше нет. Ранее договор одобрили ХСС и ХДС. Избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца новым канцлером пройдет в Бундестаге 6 мая. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства.

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