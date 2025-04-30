Парад 9 мая состоится несмотря на угрозы Киева — Песков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парад Победы в Москве состоится несмотря на угрозы со стороны Киева. Россия будет с гордостью наблюдать за парадом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Владимир] Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — сказал он в ответ на вопрос о позиции Кремля относительно угроз проведению парада со стороны украинских властей.