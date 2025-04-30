Россия в I квартале снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,3%
15:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам января — марта 2025 года сократила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,3%, до 7 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Евростата.
Согласно информации Евростата (почти полностью совпадает со статистикой Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции), в марте Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,791 млрд куб. м — минимум с октября прошлого года.
Суммарно в первом квартале 2025 года прокачка российского газа в Турцию достигла около 7 млрд куб. м (-2,3%). Если учитывать также и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) (в этом году они пока не осуществлялись), то снижение общих поставок российского газа в Турцию в первом квартале 2025 года составляет 6,2%.
По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. Совокупные поставки газа из РФ в Турцию с учетом СПГ превысили 21,5 млрд куб. м.
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