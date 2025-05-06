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17% россиян после выхода на пенсию продолжают работать — Росстат

09:32 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля работающих пенсионеров в России по итогам 2024 года составила 17%, это минимум с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.

Согласно таблице, в 2011 году в РФ доля работающих пенсионеров составляла 23%, в 2014-м — 22,3%, в 2016-м — 22,3%, в 2018-м — 22,1%, в 2020 году — 20%, а в 2022-м — 17,8%.

Из 17% работающих респондентов 3,4% имеют стаж от одного до четырех лет после назначения пенсии, еще 5,2% — от пяти до девяти лет, 2,7% — от 10 до 14 лет, и только 2% имеют стаж от 15 лет и более.

Кроме того, доля неработающих пенсионеров, имеющих до начала 2024 года оплачиваемую работу, составляет 68,3%, а доля неработающих пенсионеров, не имеющих до начала 2024 года оплачиваемой работы, — 13,9%.

Данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

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