Отношения Японии с РФ тоже улучшатся при улучшении отншений США с РФ - депутат

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Улучшение отношений между США и Россией приведет к тому, что отношения между Японией и РФ также улучшатся. Такую уверенность в беседе с корреспондентом ТАСС на приеме в посольстве РФ в Японии по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выразил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.



«Если правительство Японии поддержит прекращение огня [на Украине], то это поспособствует улучшению американско-российских отношений. И японско-российские отношения тоже улучшатся», — заявил он. Судзуки подчеркнул, что все эти годы выступал за скорейшее прекращение огня на Украине и выразил мнение, что в этом направлении сейчас наблюдаются определенные подвижки.



Ранее Судзуки неоднократно призывал власти Украины как можно скорей пойти на переговоры с РФ.







