Отношения Японии с РФ тоже улучшатся при улучшении отншений США с РФ - депутат
13:40 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если правительство Японии поддержит прекращение огня [на Украине], то это поспособствует улучшению американско-российских отношений. И японско-российские отношения тоже улучшатся», — заявил он. Судзуки подчеркнул, что все эти годы выступал за скорейшее прекращение огня на Украине и выразил мнение, что в этом направлении сейчас наблюдаются определенные подвижки.
Ранее Судзуки неоднократно призывал власти Украины как можно скорей пойти на переговоры с РФ.
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