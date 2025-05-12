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ЕС до конца года выделит на оружие для Киева 900 млн евро от доходов от активов РФ — ЕК

12:32 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз до конца года намерен направить на закупки оружия и снарядов для Киева 900 млн евро доходов от реинвестирования замороженных активов России, заявил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на конференции по военному сотрудничеству ЕС — Украина.

«ЕС до конца года выделит еще 900 млн евро на закупки снарядов и оружия для Киева», — заявил он. Кубилюс также напомнил, что глава дипслужбы ЕС Кая Каллас 9 мая во Львове пообещала инвестировать 1 млрд евро в военную промышленность Украины, подчеркнув, что эти деньги пойдут на «производство различных беспилотников».

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