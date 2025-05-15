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НОВОСТИ

Конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем, считает Рубио

12:00 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем.

«Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путем», — заявил глава Госдепартамента по прибытии в Анталью на неформальную встречу глав МИД НАТО.

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