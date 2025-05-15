Цены на нефть снижаются после заявления Трампа о возможности заключения сделки с Ираном

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на нефть снижаются после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным лондонской биржи ICE, стоимость марки Brent снижалась на 3,86%, до $63,54 за баррель, а цена на WTI — на 4,1%, до $60,59 за баррель.

По данным энергетической группы Vortexa, экспорт Ираном нефти составлял в среднем в январе — мае 1,56 млн баррелей в день, что сделало страну, опередившую Кувейт и Нигерию, четвертым по величине экспортером в нефтяном картеле ОПЕК.

Международное энергетическое агентство заявило 15 мая, что экономическая неопределенность замедлит рост мирового спроса на нефть до 650 тыс. баррелей в день до конца 2025 года по сравнению с почти 1 млн баррелей в первом квартале.

Трамп ранее объявил о том, что США «ведут очень серьезные переговоры с Ираном с целью заключения долгосрочного мира».