Представитель США будет задействован в переговорах РФ и Украины в Стамбуле — Рубио
09:05 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Анталье.
На вопрос о формате намеченных на пятницу переговоров Рубио ответил, что встретится в Стамбуле с «[главой МИД Турции Хаканом] Фиданом и украинской делегацией». «Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня», — заявил Рубио.
«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо [представителя] или членов нашей команды на соответствующем уровне», — продолжил госсекретарь США.
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