Представитель США будет задействован в переговорах РФ и Украины в Стамбуле — Рубио

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Анталье.

На вопрос о формате намеченных на пятницу переговоров Рубио ответил, что встретится в Стамбуле с «[главой МИД Турции Хаканом] Фиданом и украинской делегацией». «Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня», — заявил Рубио.

«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо [представителя] или членов нашей команды на соответствующем уровне», — продолжил госсекретарь США.