0
0
192
НОВОСТИ

Представитель США будет задействован в переговорах РФ и Украины в Стамбуле — Рубио

09:05 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Анталье.

На вопрос о формате намеченных на пятницу переговоров Рубио ответил, что встретится в Стамбуле с «[главой МИД Турции Хаканом] Фиданом и украинской делегацией». «Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня», — заявил Рубио.

«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо [представителя] или членов нашей команды на соответствующем уровне», — продолжил госсекретарь США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 16.05.2025
Миронов предлагает установить налоги на роскошь и сверхприбыль
0
0
10:10 16.05.2025
Майкл Энтон представит США на переговорах с РФ в Стамбуле — Reuters
0
41
10:00 16.05.2025
На предприятии в Салавате произошел взрыв газа
0
70
09:32 16.05.2025
Европа изучает вариант введения полного торгового эмбарго против РФ — Politico
0
137
09:20 16.05.2025
У Германии в настоящее время нет планов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus — Мерц
0
134
09:00 16.05.2025
6 БПЛА уничтожены над Черным морем — губернатор Севастополя
0
173
22:30 15.05.2025
Трехсторонняя встреча представителей Турции России и Украины состоится 16 мая - СМИ
0
864
21:40 15.05.2025
Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для переговоров с РФ
0
703
20:50 15.05.2025
15 мая переговоров Россия – Украина не будет, возможны контакты представителей РФ и Турции - ТАСС
0
741
20:05 15.05.2025
Источник ТАСС сообщил, когда начнутся переговоры РФ и Украины
0
770

Возврат к списку