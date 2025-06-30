В ООН подтвердили убийства и пытки пленных со стороны ВСУ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) признало десятки случаев убийств и пыток военнослужащими ВСУ безоружных людей и пленных российских военных начиная с февраля 2022 года. Такие данные приводятся в очередном докладе УВКПЧ по ситуации с правами человека на Украине.

«УВКПЧ подтвердило казнь 26 небоеспособных человек (все мужского пола), включая российских военнопленных, Вооруженными силами Украины с февраля 2022 года», — говорится в документе. По данным управления, большинство инцидентов были зафиксированы в 2022 году и в начале 2023 года, за исключением одного, который имел место в конце 2024 года.

Кроме того, УВКПЧ располагает данными о пытках военнопленных со стороны украинских солдат. 59 из 95 опрошенных управлением военнопленных рассказали о пытках и жестоком обращении, включая «избиения палками и пластиковыми трубками, пытки электрошоком, нападения собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы смертью, сексуальное насилие, имитацию казни и унижение».