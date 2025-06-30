Набор в аспирантуру в РФ вырос в 1,5 раза за шесть лет и приблизился к уровню 2013 года

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность поступивших в аспирантуру в РФ в 2024 году составила 35,7 тыс., она возросла в полтора раза с неудачного для нее 2019 года и приблизилась к уровню 2013 года, сообщили в пресс-службе Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ).

«В 2024 г. в российскую аспирантуру поступили 35,7 тыс. человек, а общая численность аспирантов достигла 125,9 тыс. человек. Показатель вырос в полтора раза по сравнению с 2019 г. (финальной точки кризиса аспирантуры) и приблизился к отметке 2013 г. Окончили аспирантуру в 2024 г. 15,9 тыс. человек (на 12,3% больше, чем в предыдущем). Увеличилась до 1,7 тыс. человек (+5,6%) и численность тех, кто защитил диссертацию в период подготовки», — отметили в пресс-службе.

Почти половина новых аспирантов поступила на экономические и юридические специальности. Также почти половина всех аспирантов обучалась на платной основе — и в первую очередь это относится к экономистам и юристам, среди которых доля «платников» колеблется вокруг 90%. В то же время, на такие специальности как океанология, биоорганическая химия, физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника или детская хирургия, поступили только бюджетники.

Статистика отмечает рост популярности наиболее передовых инженерных и ИТ-специальностей, в том числе таких как искусственный интеллект и робототехника. Отмечается также повышение возраста аспирантов: в 2024 году каждый третий аспирант был от 30 лет и старше. Авторы исследования надеются, что это свидетельствует об осознанном выборе.

Растет также численность аспирантов из-за рубежа. В 2024 году их насчитывалось 12,3 тыс., и по сравнению с 2017 годом рост составил почти две трети. Больше всего в России аспирантов из КНР, Казахстана, Сирии, Узбекистана и Ирака.