Комиссия СПЧ следит за ситуацией с российскими журналистами в Баку

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере следит за ситуацией с российскими журналистами в Баку. Об этом сообщает телеграм-канал Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере и Союз журналистов России следят за ситуацией вокруг редакции „Sputnik Азербайджан“ в Баку», — говорится в сообщении.