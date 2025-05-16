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НОВОСТИ

Украина потеряла еще один истребитель F-16

10:32 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) сообщили о потере в небе над Украиной во время выполнения боевого задания истребителя F-16.

«16 мая 2025 года около 03.30 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения <…> на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», — говорится в сообщении ВС ВСУ в телеграм-канале.

Ранее на Украине сообщали о гибели летчика истребителя F-16, впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил и потерю самолета.

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