Украина потеряла еще один истребитель F-16

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) сообщили о потере в небе над Украиной во время выполнения боевого задания истребителя F-16.

«16 мая 2025 года около 03.30 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения <…> на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», — говорится в сообщении ВС ВСУ в телеграм-канале.

Ранее на Украине сообщали о гибели летчика истребителя F-16, впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил и потерю самолета.