В Турции полагают, что переговоры РФ и Украины прошли лучше, чем ожидалось — CNN

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли позитивнее, чем ожидалось, сообщил турецкий чиновник телеканалу CNN.

По его словам, в момент, когда обсуждения как будто «зашли в тупик», было предложено провести обмен пленными. Кроме того, российской делегации во время переговоров приходилось меньше консультироваться, чем украинской, отмечает чиновник.