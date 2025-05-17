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Армия РФ формирует полосу безопасности в сумском приграничье, сообщил эксперт

10:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в ходе боев в Сумской области Украины формируют полосу безопасности, это снизит число атак противника по приграничным территориям РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Ситуация в Сумской области развивается динамично. Могу сказать, что наши войска не сидят на месте. В некоторых районах уже создается буферная зона, о которой говорил Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС). И, естественно, это будет продолжаться и на других участках до тех пор, пока мы не обезопасим территорию Российской Федерации в полном объеме», — сказал он.

16 марта Марочко сообщал ТАСС, что Курская область должна иметь буферную зону не менее 60 км, это позволит свести к минимуму обстрелы приграничных районов региона.

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