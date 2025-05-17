Медведев предостерег, что неудачные переговоры могут спровоцировать более ужасную войну
20:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег всех недругов России, которые пытаются выдвинуть переговорные ультиматумы о том, что неудачные переговоры могут спровоцировать еще более ужасную войну с новыми участниками и новым оружием.
«Всем врагам России, выдвигающим переговорные ультиматумы, следует помнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к прекращению боевых действий, — написал он в социальной сети Х. — Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками».
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