XX Летние спортивные игры «Роснефти» начались в Туапсе
17:37 19.05.2025
Восемь команд с Кубани, Тюмени, Башкортостана и Ямала приняли участие в первом отборочном этапе ХХ Летних спортивных игр «Роснефти».
Летние игры обычно состоят из отборочного этапа и финала. В нынешнем году этапы отбора проводятся в мае-июне в девяти городах России. В соревнованиях будут участвовать примерно 80 команд из различных дочерних предприятий «Роснефти».
В программе игр 13 дисциплин, среди которых мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бег, толкание ядра, рывок гири, шахматы, пулевая стрельба, силовое двоеборье, перетягивание каната и бильярд. Также появилась еще одна дисциплина - плавание вольным стилем.
В Туапсе разыграли 106 комплектов наград в личном и командном зачетах. В результате трех дней борьбы путевки в финальную часть XX Летних спортивных игр «Роснефти» завоевали команды «Пурнефтегаза» и Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
Состязания отборочного этапа Летних игр «Роснефти» также пройдут в Рязани, Тюмени, Ангарске, Краснодаре, Самаре, Ханты-Мансийске, Уфе и Красноярске. Финал соревнований состоится осенью в Сочи.
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