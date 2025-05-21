XX Летние спортивные игры «Роснефти» начались в Туапсе

17:37

Восемь команд с Кубани, Тюмени, Башкортостана и Ямала приняли участие в первом отборочном этапе ХХ Летних спортивных игр «Роснефти».

Летние игры обычно состоят из отборочного этапа и финала. В нынешнем году этапы отбора проводятся в мае-июне в девяти городах России. В соревнованиях будут участвовать примерно 80 команд из различных дочерних предприятий «Роснефти».

В программе игр 13 дисциплин, среди которых мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бег, толкание ядра, рывок гири, шахматы, пулевая стрельба, силовое двоеборье, перетягивание каната и бильярд. Также появилась еще одна дисциплина - плавание вольным стилем.

В Туапсе разыграли 106 комплектов наград в личном и командном зачетах. В результате трех дней борьбы путевки в финальную часть XX Летних спортивных игр «Роснефти» завоевали команды «Пурнефтегаза» и Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Состязания отборочного этапа Летних игр «Роснефти» также пройдут в Рязани, Тюмени, Ангарске, Краснодаре, Самаре, Ханты-Мансийске, Уфе и Красноярске. Финал соревнований состоится осенью в Сочи.