Искусственный интеллект поможет поддерживать здоровье человека на каждом этапе жизни

18:38

В Санкт-Петербурге на базе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России состоялся Петербургский медицинский инновационный форум. В ходе пленарного заседания Евгений Шляхто, генеральный директор Центра Алмазова, заявил, что переход к персонализированной медицине невозможен без искусственного интеллекта.

«Персонализированная медицина и искусственный интеллект – это не просто технологии, а новый образ мышления, – отметил он. – Мы переходим от доказательной медицины и общих рекомендаций для групп пациентов к точной, динамичной и индивидуальной стратегии, где лечение строится на данных, включая геномные. Без цифровых технологий персонализированная медицина невозможна».

По словам спикера, персонализированная медицина – это будущее, где данные, генетика и цифровые технологии позволяют лечить не болезнь, а конкретного пациента.

«Безусловно, внедрение такого подхода требует существенных вложений в инфраструктуру, но результатом этой работы станет повышение точности диагностики и эффективности лечения и снижение затрат», — добавил эксперт.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, заявил, что сегодня мы наблюдаем смену парадигмы: «Традиционная медицина сосредоточена на лечении заболеваний, но благодаря искусственному интеллекту акцент сместится на превенцию и раннюю диагностику. Согласно прошлогоднему исследованию журнала Nature при текущем уровне технологий человек может жить до 120 лет. Искусственный интеллект поможет приблизиться к этому сценарию, поддерживая здоровье на каждом этапе жизни».

В то же время, по мнению Жданова, искусственный интеллект не заменит врачей, но станет их надежным помощником. «Врач всегда останется врачом, но AI привнесет революционные изменения в медицину. Например, уже сейчас разрабатываются телемедицинские консультации с генеративной AI. В ближайшие годы мы станем свидетелями перехода к «сильному AI», который будет соответствовать интеллектуальному уровню человека. А к 2029 году AI-агенты станут такой же неотъемлемой частью повседневной жизни, как смартфоны сегодня», – заключил спикер.

Тема AI-агентов обсуждалась и на собственной сессии Сбера «Challenging the future: Супер-врачи, ВСІ, роботы», модератором которой выступил Сергей Жданов.

AI-агент – это автономная программа, которая анализирует данные (например, медицинские снимки, истории болезней), рассуждает и принимает решения (например, назначает дополнительные обследования) и взаимодействует с людьми и другими системами (например, формирует черновики рецептов для врача).

По словам Виктора Гомболевского, ведущего научного сотрудника Института AIRI, AI-агент может сократить время приема с 30 до 10 минут, автоматизируя рутинные задачи: «AI-агенты могут делать для врачей суммаризацию истории болезни перед приемом, давать подсказки во время консультации (например, задать пациенту уточняющий вопрос для более точной диагностики), брать на себя автоматизацию отчетов. Пациентам агенты могут объяснять непонятные термины простым языком, напоминать о приеме лекарств или подготовке к операции. К 2030 году агенты объединятся в единую сеть, охватывающую персональных ассистентов пациентов, помощников врачей и фармацевтов, системы управления клиниками и страховыми компаниями».

В своем выступлении спикер также согласился с мнением других экспертов форума, что благодаря AI акцент сместится на превентивную медицину и управление здоровьем – физическим, эмоциональным, духовным.