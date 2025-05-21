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Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ

13:35 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин согласился с идеей создать федеральный музей, чтобы запечатлеть героизм жителей Курской области и защитников региона при вторжении Вооруженных сил Украины.

С таким предложением к нему обратился врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он назвал целесообразным создать музей в Курске с филиалом в Судже.

«Сделаем, хорошее предложение», — отреагировал Путин.


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