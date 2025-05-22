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НОВОСТИ

Польша планирует патрулировать Балтику дронами

13:40 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск дал разрешение на срочное приобретение для Военно-морских сил республики беспилотников для надводного и подводного патрулирования на Балтийском море.

«Мы приняли решение, чтобы немедленно реализовать заказ для Военно-морских сил дронов, с помощью которых станет возможным эффективно контролировать то, что происходит под водой, на воде и над ней. Я дал „зеленый свет“ после того, как выслушал рекомендации», — заявил Туск на пресс-конференции в Гданьске, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Польский премьер не уточнил, о каких именно беспилотниках идет речь и их количество.


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