Трамп и Рубио реформой СНБ США «потрошат глубинное государство» - СМИ
09:10 24.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, кардинально сокращая численность сотрудников его аппарата. Об этом сообщил в пятницу портал Axios, отметивший, что значительная часть функций СНБ передается Госдепартаменту и Пентагону.
Ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, Axios подчеркивает, что Трамп и Рубио рассматривают такую реорганизацию как часть борьбы с «глубинным государством» (deep state). Deep state — это теневые группы серьезного влияния на политические и экономические процессы в США в структурах американского федерального правительства. Республиканец Трамп обещал еще в период первого пребывания на посту президента США бороться с этим бюрократическим явлением, которое в значительной степени саботировало его курс, но успеха не добился. «СНБ — это пик „глубинного государства“. Речь идет о борьбе Марко против „глубинного государства“. Мы потрошим „глубинное государство“, — сказал упомянутый представитель Белого дома. По его словам, численность аппарата СНБ будет сокращена примерно вдвое. В настоящее время в него входят 350 сотрудников.
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