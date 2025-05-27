Сбер: Искусственный интеллект стал главным направлением на мировом венчурном рынке

18:49

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стали главным направлением на мировом венчурном рынке – на этот сектор пришлась почти треть от всех глобальных инвестиций. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Чтиву».

Для стартапов искусственный интеллект – не только технологическая база, но и мощный инструмент ускорения развития: он позволяет автоматизировать процессы, быстро тестировать гипотезы и экономить ресурсы, подчеркнул он. По его словам, особенно это критично на ранних стадиях, когда количество людей в команде и финансы ограничены.

«В прошлом году эта технология стала главным направлением на мировом венчурном рынке – на этот сектор пришлась почти треть от всех глобальных инвестиций, – рассказал Александр Ведяхин. – Объем финансирования компаний, работающих с ИИ, в прошлом году превысил 110 млрд долл. – это на 62% больше, чем годом ранее (да и вообще за всю историю рынка). Такой рост можно объяснить как всплеском интереса к моделям, например, от OpenAI и Anthropic, так и стремительным внедрением ИИ-решений в реальные индустрии – от здравоохранения до транспорта».

В 2024 году Сбер запустили отдельный трек акселератора Sber500 c GigaChat для предпринимателей, которые используют в своих решениях нейросеть Сбера или готовы создать на ее основе продукт, добавил Александр Ведяхин.