Президент Сербии пообещал блокировать военные контракты с вероятностью отправки вооружений на Украину
21:40 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что распорядится не исполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.
«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта. Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
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