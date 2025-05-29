Президент Сербии пообещал блокировать военные контракты с вероятностью отправки вооружений на Украину

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что распорядится не исполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.

«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта. Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.