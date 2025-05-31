Иран не согласен с оценками МАГАТЭ, отраженными в докладе Гросси
20:08 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доклад МАГАТЭ не отражает настоящий уровень сотрудничества Ирана с агентством. Об этом заявил иранский МИД.
«Исламская Республика Иран продолжала свое широкомасштабное сотрудничество с МАГАТЭ в духе доброй воли, на основе принципиального подхода, базирующегося на конструктивном взаимодействии с МАГАТЭ и в рамках прав и обязательств, изложенных в Договоре о нераспространении ядерного оружия и Соглашении о всеобъемлющих гарантиях. В этой связи Генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] дважды посетил Тегеран <…>. К сожалению, несмотря на столь обширное сотрудничество, подготовленный комплексный доклад, хотя и признает сотрудничество Ирана, не отражает истинного уровня этого сотрудничества», — говорится в сообщении МИД Ирана в телеграм-канале.
МИД подчеркнул, что Иран не согласен с оценками МАГАТЭ, и отметил, что он выходит за рамки обязанностей, возложенных на гендиректора, и противоречит профессиональным требованиям, предъявляемым к международным организациям, включая принцип беспристрастности.
НОВОСТИ
- 19:00 31.05.2025
- Осенью Киевскую городскую администрацию могут заменить на военную - СМИ
- 18:22 31.05.2025
- СберПрайм Зеленый марафон объединил 140 тысяч бегунов и болельщиков в 60 городах страны
- 18:00 31.05.2025
- Газета Bild обратила внимание на одновременное проведение учений России и НАТО на Балтике
- 17:29 31.05.2025
- Более 1000 спортсменов из 12 стан примут участие в международном турнире по ушу в Москве 1-7 июня
- 17:14 31.05.2025
- План США повысить пошлины на ввоз стали подрывает усилия ЕС по достижению решения в переговорах - ЕК
- 16:19 31.05.2025
- По данным МАГАТЭ, Иран нарастил запасы обогащенного урана
- 13:30 31.05.2025
- ХАМАС склонен отказать в освобождении заложников в течение двух дней, как было оговорено ранее - СМИ
- 12:45 31.05.2025
- Посол России в Дании: Попытки пиратства в открытом море против танкеров с нефтью из РФ будут пресекаться
- 11:20 31.05.2025
- Еврочиновники не исключают, что Трамп откажется от попыток урегулирования и «бросит» Украину - СМИ
- 10:30 31.05.2025
- Некоторые представители Запада пытались вовлечь Грузию в конфликт на Украине – президент Кавелашвили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать