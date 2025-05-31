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Иран не согласен с оценками МАГАТЭ, отраженными в докладе Гросси

20:08 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доклад МАГАТЭ не отражает настоящий уровень сотрудничества Ирана с агентством. Об этом заявил иранский МИД.

«Исламская Республика Иран продолжала свое широкомасштабное сотрудничество с МАГАТЭ в духе доброй воли, на основе принципиального подхода, базирующегося на конструктивном взаимодействии с МАГАТЭ и в рамках прав и обязательств, изложенных в Договоре о нераспространении ядерного оружия и Соглашении о всеобъемлющих гарантиях. В этой связи Генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] дважды посетил Тегеран <…>. К сожалению, несмотря на столь обширное сотрудничество, подготовленный комплексный доклад, хотя и признает сотрудничество Ирана, не отражает истинного уровня этого сотрудничества», — говорится в сообщении МИД Ирана в телеграм-канале.

МИД подчеркнул, что Иран не согласен с оценками МАГАТЭ, и отметил, что он выходит за рамки обязанностей, возложенных на гендиректора, и противоречит профессиональным требованиям, предъявляемым к международным организациям, включая принцип беспристрастности.

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