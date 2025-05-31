По данным МАГАТЭ, Иран нарастил запасы обогащенного урана

16:19 Источник: Интерфакс

Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в том, что касается атомной программы, однако по ряду аспектов это сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне, сообщают западные СМИ со ссылкой на доклад этого агентства.

"В то время, как Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по рутинным вопросам (...), по многим темам его сотрудничество с агентством нельзя назвать удовлетворительным", - отмечается в документе.

В частности, в нем говорится об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.

Кроме того, МАГАТЭ информирует, что Иран нарастил запасы обогащенного урана. По его данным, у Ирана по состоянию на 17 мая, в частности, было 408,6 кг обогащенного на 60% урана. Это на 133,8 кг больше, чем в феврале 2025 года.