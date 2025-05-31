По данным МАГАТЭ, Иран нарастил запасы обогащенного урана
16:19 31.05.2025 Источник: Интерфакс
Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в том, что касается атомной программы, однако по ряду аспектов это сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне, сообщают западные СМИ со ссылкой на доклад этого агентства.
"В то время, как Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по рутинным вопросам (...), по многим темам его сотрудничество с агентством нельзя назвать удовлетворительным", - отмечается в документе.
В частности, в нем говорится об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.
Кроме того, МАГАТЭ информирует, что Иран нарастил запасы обогащенного урана. По его данным, у Ирана по состоянию на 17 мая, в частности, было 408,6 кг обогащенного на 60% урана. Это на 133,8 кг больше, чем в феврале 2025 года.
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