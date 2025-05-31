0
0
149
НОВОСТИ

По данным МАГАТЭ, Иран нарастил запасы обогащенного урана

16:19 31.05.2025 Источник: Интерфакс

Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ в том, что касается атомной программы, однако по ряду аспектов это сотрудничество находится на неудовлетворительном уровне, сообщают западные СМИ со ссылкой на доклад этого агентства.

"В то время, как Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по рутинным вопросам (...), по многим темам его сотрудничество с агентством нельзя назвать удовлетворительным", - отмечается в документе.

В частности, в нем говорится об отсутствии прогресса по вопросу о поиске причин присутствия незадекларированных ядерных материалов, найденных в прошлые годы на ряде объектов.

Кроме того, МАГАТЭ информирует, что Иран нарастил запасы обогащенного урана. По его данным, у Ирана по состоянию на 17 мая, в частности, было 408,6 кг обогащенного на 60% урана. Это на 133,8 кг больше, чем в феврале 2025 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:29 31.05.2025
Более 1000 спортсменов из 12 стан примут участие в международном турнире по ушу в Москве 1-7 июня
0
4
17:14 31.05.2025
План США повысить пошлины на ввоз стали подрывает усилия ЕС по достижению решения в переговорах - ЕК
0
41
13:30 31.05.2025
ХАМАС склонен отказать в освобождении заложников в течение двух дней, как было оговорено ранее - СМИ
0
295
12:45 31.05.2025
Посол России в Дании: Попытки пиратства в открытом море против танкеров с нефтью из РФ будут пресекаться
0
322
11:20 31.05.2025
Еврочиновники не исключают, что Трамп откажется от попыток урегулирования и «бросит» Украину - СМИ
0
634
10:30 31.05.2025
Некоторые представители Запада пытались вовлечь Грузию в конфликт на Украине – президент Кавелашвили
0
505
09:40 31.05.2025
WP: Киевские власти попали с переговорами с РФ «в неловкое дипломатическое положение»
0
704
09:30 31.05.2025
Встреча госпожи Акиэ с Путиным очень полезна для действующего премьера Японии Исибы – депутат Судзуки
0
525
09:15 31.05.2025
Мошенники стали использовать новый способ добраться до учетных записей на «Госуслугах» - МВД РФ
0
539
09:00 31.05.2025
Трамп собирается еще повысить пошлины на импорт стали в США
0
471

Возврат к списку