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По предварительным данным при обрушении моста на поезд в Брянской области погибло три человека

01:45 01.06.2025 Источник: Интерфакс

Три человека стали жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения", - сказали в ведомстве.

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