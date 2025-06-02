Латвия запретила въезд гражданам РФ, владеющим недвижимостью около стратегических объектов
11:05 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Латвии ввели запрет на въезд в страну для некоторых граждан России, которые владеют объектами недвижимости, расположенными рядом со стратегически важными объектами республики. Об этом сообщил портал Delfi.
По его сведениям, латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) за последние годы провела проверки в отношении нескольких россиян, имеющих в собственности такую недвижимость. Их имена в публикации не раскрываются. Как утверждается, в ряде случаев были якобы выявлены «риски, создаваемые [этими] российскими гражданами для национальной безопасности Латвии». В соответствии с рекомендациями СГБ они были включены в список иностранцев, которым запрещен въезд на латвийскую территорию.
НОВОСТИ
- 12:05 02.06.2025
- Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле — источник
- 12:00 02.06.2025
- Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104
- 11:32 02.06.2025
- Пашинян вновь пригрозил решить вопрос «святотатственных» священников
- 11:20 02.06.2025
- Глава нацразведки Турции планирует присутствовать на переговорах РФ и Украины — источник
- 11:00 02.06.2025
- В РФ с начала 2025 года обязательную дактилоскопию прошли 940 тыс. иностранцев
- 10:32 02.06.2025
- Лукашенко 2–4 июня совершит визит в Китай и встретится с председателем КНР
- 10:20 02.06.2025
- Трамп хочет завершения украинского конфликта в этом году, но Киев против — Сакс
- 10:05 02.06.2025
- Британия построит 12 подлодок для сдерживания России — правительство
- 10:00 02.06.2025
- США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран — WSJ
- 09:32 02.06.2025
- РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию — Мединский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать