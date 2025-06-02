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Латвия запретила въезд гражданам РФ, владеющим недвижимостью около стратегических объектов

11:05 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Латвии ввели запрет на въезд в страну для некоторых граждан России, которые владеют объектами недвижимости, расположенными рядом со стратегически важными объектами республики. Об этом сообщил портал Delfi.

По его сведениям, латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) за последние годы провела проверки в отношении нескольких россиян, имеющих в собственности такую недвижимость. Их имена в публикации не раскрываются. Как утверждается, в ряде случаев были якобы выявлены «риски, создаваемые [этими] российскими гражданами для национальной безопасности Латвии». В соответствии с рекомендациями СГБ они были включены в список иностранцев, которым запрещен въезд на латвийскую территорию.

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