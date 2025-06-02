Будущее искусственного интеллекта обсудили на сессии AI Journey в Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР
16:38 02.06.2025
На конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде Сбер провел сессию по искусственному интеллекту (AI) – это часть трека ежегодной международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Представители ведущих компаний страны рассказали о последних исследованиях в сфере генеративного искусственного интеллекта и мультиагентных систем.
Мероприятие открыл Денис Димитров, управляющий директор по исследованию данных Сбера, основатель и руководитель проекта Kandinsky. Он обрисовал современное состояние генеративного AI, дал экскурс в историю возникновения искусственного интеллекта и объяснил, как работают AI-модели на примере GigaChat и Kandinsky. По его словам, AI уже умеет качественно создавать тексты, изображения и видео, но главный вызов – найти баланс между автоматизацией и ролью человека.
Руслан Исрафилов, исполнительный директор по исследованию данных Департамента данных и рекомендательных систем В2С Сбера отметил, что сейчас мир стоит на пороге новой эры в искусственном интеллекте, где интеграция больших языковых моделей (LLM) с мультиагентными системами обещает трансформировать технологическую реальность. Эксперт рассказал, как эволюционировали мультиагентные системы, о пользе создания и совершенствования AI-агентов.
Сергей Марков, начальник управления экспериментальных систем машинного обучения Сбера, в своем выступлении подробно остановился на отношении к искусственному интеллекту в обществе и подчеркнул разницу между «узким» AI и общим искусственным интеллектом (AGI), отметив, что единого определения AGI на сегодняшний день не существует. Он объяснил, какие барьеры мешают создать по-настоящему разумные системы практичного AGI и чем отличаются друг от друга дискриминативный, генеративный и интерактивный AI.
Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, выступил с докладом о перспективах AGI. Он рассмотрел, как способность современных языковых моделей функционировать самостоятельно, так и необходимость их совместной работы с иными технологиями для максимальной мощности. Лектор рассказал о концепции «ризонинга» – способности AI анализировать данные, делать логические выводы и принимать решения на основе цепочек рассуждений. Также была отмечена ее значимость для создания полноценного AGI. Вместе с тем, аудитория узнала о преимуществах объединения мультимодальных подходов с мультиагентностью. По мнению спикера, это позволяет разрабатывать высокоинтеллектуальные системы для решения практических задач: от фармацевтики до проектирования новых материалов.
В рамках мероприятий AI Journey Сбер традиционно проводит сессии по искусственному интеллекту в разных городах страны. В этом году они также пройдут в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и на федеральной территории «Сириус» с июня по ноябрь 2025 года. График ближайших мероприятий есть на сайте конференции, там же будут доступны и записи трансляций.
AI Journey – ежегодная конференция, организованная Сбером, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Конференция посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на научные достижения, экономическое развитие, общественную жизнь, а также продвижению инновационных технологий среди молодежи. В прошлом году на мероприятии выступило свыше 200 спикеров из разных стран мира, включая Россию, Индию и Китай.
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