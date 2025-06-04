Пожар произошел на судне «Айсберг» в Японском море, спасены 17 членов экипажа
09:05 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел на рыболовной шхуне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока, сообщил ТАСС начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.
«Сегодня утром в 06:40 по владивостокскому времени (23:40 мск вторника — прим. ТАСС) в Японском море на удалении 250 морских миль к югу от Владивостока произошел пожар на рыболовной шхуне „Айсберг“, порт регистрации — Корсаков, судовладелец — ООО „ДВ-флот“. Экипаж — 17 человек россиян — покинул борт на двух плотах. Транспортный рефрижератор „Остров Ионы“, получив сигнал бедствия, оперативно подошел к аварийному судну и спас всех 17 человек экипажа», — сообщил Пирожков.
НОВОСТИ
- 10:05 04.06.2025
- Власти Вьетнама отменили правило, ограничивавшее рождаемость — СМИ
- 10:00 04.06.2025
- В Запорожской области из-за атаки БПЛА произошло повторное отключение электричества
- 09:32 04.06.2025
- ВС РФ уничтожили при помощи «Герани» склад БПЛА ВСУ в Херсоне
- 09:20 04.06.2025
- КНР и Белоруссии необходимо совместно противостоять гегемонизму — Си Цзиньпин
- 09:00 04.06.2025
- За ночь уничтожены семь БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями
- 22:40 03.06.2025
- США используют данные о боях на Украине для оценки возможного конфликта в АТР — Пентагон
- 22:00 03.06.2025
- Белый дом утверждает, что Киев не информировал Трампа о планах терактов на аэродромах РФ
- 21:20 03.06.2025
- Избранный президент Польши Навроцкий призвал Зеленского решить проблемы совместной истории
- 20:40 03.06.2025
- Байден считал, что Россию следует уничтожить — Лула да Силва
- 20:00 03.06.2025
- Дания больше не считает себя частью «бережливой четверки» Евросоюза — премьер-министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать