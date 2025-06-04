Пожар произошел на судне «Айсберг» в Японском море, спасены 17 членов экипажа

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на рыболовной шхуне «Айсберг» в Японском море в 250 милях к югу от Владивостока, сообщил ТАСС начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

«Сегодня утром в 06:40 по владивостокскому времени (23:40 мск вторника — прим. ТАСС) в Японском море на удалении 250 морских миль к югу от Владивостока произошел пожар на рыболовной шхуне „Айсберг“, порт регистрации — Корсаков, судовладелец — ООО „ДВ-флот“. Экипаж — 17 человек россиян — покинул борт на двух плотах. Транспортный рефрижератор „Остров Ионы“, получив сигнал бедствия, оперативно подошел к аварийному судну и спас всех 17 человек экипажа», — сообщил Пирожков.