За ночь уничтожены семь БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — сказали в военном ведомстве.