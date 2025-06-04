КНР и Белоруссии необходимо совместно противостоять гегемонизму — Си Цзиньпин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китаю и Белоруссии необходимо совместно противостоять гегемонизму, диктату и травле, а также укреплять координацию в рамках многосторонних структур. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который находится с визитом в Пекине.

«Нам необходимо и далее укреплять координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур, совместно противостоять гегемонизму, диктату и травле, отстаивая международную справедливость», — приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера.