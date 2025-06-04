0
0
123
НОВОСТИ

КНР и Белоруссии необходимо совместно противостоять гегемонизму — Си Цзиньпин

09:20 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китаю и Белоруссии необходимо совместно противостоять гегемонизму, диктату и травле, а также укреплять координацию в рамках многосторонних структур. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который находится с визитом в Пекине.

«Нам необходимо и далее укреплять координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур, совместно противостоять гегемонизму, диктату и травле, отстаивая международную справедливость», — приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 04.06.2025
Власти Вьетнама отменили правило, ограничивавшее рождаемость — СМИ
0
38
10:00 04.06.2025
В Запорожской области из-за атаки БПЛА произошло повторное отключение электричества
0
57
09:32 04.06.2025
ВС РФ уничтожили при помощи «Герани» склад БПЛА ВСУ в Херсоне
0
112
09:05 04.06.2025
Пожар произошел на судне «Айсберг» в Японском море, спасены 17 членов экипажа
0
174
09:00 04.06.2025
За ночь уничтожены семь БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями
0
165
22:40 03.06.2025
США используют данные о боях на Украине для оценки возможного конфликта в АТР — Пентагон
0
606
22:00 03.06.2025
Белый дом утверждает, что Киев не информировал Трампа о планах терактов на аэродромах РФ
0
592
21:20 03.06.2025
Избранный президент Польши Навроцкий призвал Зеленского решить проблемы совместной истории
0
670
20:40 03.06.2025
Байден считал, что Россию следует уничтожить — Лула да Силва
0
645
20:00 03.06.2025
Дания больше не считает себя частью «бережливой четверки» Евросоюза — премьер-министр
0
669

Возврат к списку