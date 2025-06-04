КНР и Белоруссии необходимо совместно противостоять гегемонизму — Си Цзиньпин
09:20 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китаю и Белоруссии необходимо совместно противостоять гегемонизму, диктату и травле, а также укреплять координацию в рамках многосторонних структур. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который находится с визитом в Пекине.
«Нам необходимо и далее укреплять координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур, совместно противостоять гегемонизму, диктату и травле, отстаивая международную справедливость», — приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера.
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