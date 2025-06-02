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НОВОСТИ

Опубликованы основные положения российского меморандума по урегулированию украинского кризиса

19:44 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения России по урегулированию украинского кризиса предполагают проведение выборов на Украине, а затем подписание мирного договора. Об этом говорится в предложениях РФ (меморандуме) по урегулированию украинского кризиса, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В третьем разделе документа, устанавливающем последовательность шагов и сроки их осуществления, шестым пунктом идет «проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины», а за ним следует «подписание договора».

Кроме того, меморандум российской стороны по урегулированию: подразумевает нейтралитет Украины, запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории;

  • меморандум российской стороны подразумевает прямой запрет на прием, транзит и размещение ядерного оружия на Украине;

  • первой опцией прекращения огня для Киева является начало полного вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;

  • меморандум российской стороны для окончательного урегулирования на Украине подразумевает обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычного населения, а также законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма;

  • меморандум российской стороны подразумевает установление предельной численности ВСУ, вооружений и военной техники;

  • меморандум российской стороны подразумевает снятие всех действующих санкций Украины в отношении РФ и отказ от новых;

  • прекращение огня на Украине требует исключить военное присутствие третьих стран на территории страны; 

  • поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений РФ и Украины, включая газовый транзит, необходимы для урегулирования украинского конфликта;

  • меморандум предполагает «снятие ограничений в отношении УПЦ».

Мирный договор между Россией и Украиной должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в предложениях РФ (меморандуме) по урегулированию украинского кризиса, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН», — говорится в восьмом пункте третьего раздела документа, который определяет последовательность шагов и сроки их осуществления.

Поставки западного оружия на Украину исключаются для прекращения огня, это касается и предоставления разведданных. 

Меморандум российской стороны подразумевает в качестве условий прекращения огня гарантии отказа Киева от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан.

Украине для прекращения огня необходимо провести амнистии «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. 

Предложенный Россией меморандум для прекращения огня в пакетном решении предполагает прекращение мобилизации на Украине.

«Прекращение мобилизации и начало демобилизации», — названо одно из условий прекращения огня в документе.

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