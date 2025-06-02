Опубликованы основные положения российского меморандума по урегулированию украинского кризиса
19:44 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложения России по урегулированию украинского кризиса предполагают проведение выборов на Украине, а затем подписание мирного договора. Об этом говорится в предложениях РФ (меморандуме) по урегулированию украинского кризиса, имеющемся в распоряжении ТАСС.
В третьем разделе документа, устанавливающем последовательность шагов и сроки их осуществления, шестым пунктом идет «проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины», а за ним следует «подписание договора».
Кроме того, меморандум российской стороны по урегулированию: подразумевает нейтралитет Украины, запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории;
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меморандум российской стороны подразумевает прямой запрет на прием, транзит и размещение ядерного оружия на Украине;
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первой опцией прекращения огня для Киева является начало полного вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;
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меморандум российской стороны для окончательного урегулирования на Украине подразумевает обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычного населения, а также законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма;
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меморандум российской стороны подразумевает установление предельной численности ВСУ, вооружений и военной техники;
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меморандум российской стороны подразумевает снятие всех действующих санкций Украины в отношении РФ и отказ от новых;
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прекращение огня на Украине требует исключить военное присутствие третьих стран на территории страны;
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поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений РФ и Украины, включая газовый транзит, необходимы для урегулирования украинского конфликта;
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меморандум предполагает «снятие ограничений в отношении УПЦ».
Мирный договор между Россией и Украиной должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в предложениях РФ (меморандуме) по урегулированию украинского кризиса, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН», — говорится в восьмом пункте третьего раздела документа, который определяет последовательность шагов и сроки их осуществления.
Поставки западного оружия на Украину исключаются для прекращения огня, это касается и предоставления разведданных.
Меморандум российской стороны подразумевает в качестве условий прекращения огня гарантии отказа Киева от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан.
Украине для прекращения огня необходимо провести амнистии «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц.
Предложенный Россией меморандум для прекращения огня в пакетном решении предполагает прекращение мобилизации на Украине.
«Прекращение мобилизации и начало демобилизации», — названо одно из условий прекращения огня в документе.
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