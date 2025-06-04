В Крыму задержаны две женщины — агенты СБУ и ГУР, собиравшие данные о военных

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма двух женщин, передававших украинским спецслужбам данные о военных объектах и военнослужащих через Telegram. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена деятельность двух женщин — агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму», — сказали в ЦОС.

Жительница Нижнегорского района Республики Крым 1987 года рождения инициативно написала администратору украинского Telegram-канала, созданного и координируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера. Она передала украинской стороне адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из воинских частей, информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения ВСУ. А жительница Севастополя 1986 года рождения через Telegram была привлечена к конфиденциальному сотрудничеству Службой безопасности Украины. По заданию куратора она осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота РФ, отметили в ФСБ.