На саммите НАТО в Гааге не будет решения о возможном членстве Украины в альянсе — AFP

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункта о возможном членстве Украины в НАТО не будет в итоговой декларации саммита альянса, который пройдет в Гааге с 24 по 25 июня. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломата одной из стран организации.

«В итоговой декларации саммита речь об этом идти не будет», — сказал он.