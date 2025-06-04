Трамп заявил, что всегда симпатизировал Си Цзиньпину, но с ним очень трудно договориться

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что у него сложились отличные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, как утверждает хозяин Белого дома, с китайским лидером очень сложно вести переговоры.

«Я всегда симпатизировал и буду симпатизировать председателю КНР Си Цзиньпину, но он очень несговорчивый, с ним чрезвычайно трудно заключить сделку!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.