Китай намерен продвигать стратегическое партнерство с Южной Кореей — Си Цзиньпин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает готовность совместно с Сеулом продвигать китайско-корейское стратегическое партнерство при новом президенте Ли Чжэ Мёне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме избранному лидеру Южной Кореи.

«Китай готов совместно с Республикой Корея <…> придерживаться добрососедства и дружбы, стремиться к взаимной выгоде, а также совместно продвигать развитие стратегического партнерства и сотрудничества между КНР и Республикой Корея на благо народов двух стран», — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.