Китай намерен продвигать стратегическое партнерство с Южной Кореей — Си Цзиньпин
11:32 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин выражает готовность совместно с Сеулом продвигать китайско-корейское стратегическое партнерство при новом президенте Ли Чжэ Мёне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме избранному лидеру Южной Кореи.
«Китай готов совместно с Республикой Корея <…> придерживаться добрососедства и дружбы, стремиться к взаимной выгоде, а также совместно продвигать развитие стратегического партнерства и сотрудничества между КНР и Республикой Корея на благо народов двух стран», — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.
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