Медведев похвалил латвийского депутата за выступление в Сейме на русском языке

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил выступление в Сейме латвийского депутата, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова в защиту русского языка.

«Накануне дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — написал Медведев на своей странице в соцсети X.