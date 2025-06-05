Медведев похвалил латвийского депутата за выступление в Сейме на русском языке
17:12 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил выступление в Сейме латвийского депутата, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова в защиту русского языка.
«Накануне дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — написал Медведев на своей странице в соцсети X.
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