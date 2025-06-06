Возгорание произошло на промышленном предприятии в Энгельсе из-за атаки БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака БПЛА привела к возгоранию на одном из предприятий в Энгельсе Саратовской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Также из-за атаки БПЛА в Энгельсе поврежден дом на ул. Тельмана, пострадавших нет.