Стартовал конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge

10:45

Стартовал международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge. В нем участники из России и других стран мира смогут прокачать навыки работы с искусственным интеллектом, решая реальные бизнес-задачи, которые стоят сегодня перед технологичным бизнесом. Регистрация на конкурс продлится до 22 сентября 2025 года.

С этого года в конкурсе могут принять участие не только школьники, но и студенты до 25 лет, обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего образования.

Участники будут соревноваться в трех категориях:

– «Начинающие» – это индивидуальный трек для учащихся до 8-го класса включительно (до 14 лет). Для участия необходимы базовые знания языка программирования Python и основы машинного обучения;

– «Школьники» – индивидуальный и командный трек для учащихся до 11-го класса включительно, выпускников текущего учебного года и студентов СПО (до 19 лет). Необходимо уверенно владеть Python, знать классическое машинное обучение и основы deep learning;

– «Студенты» – индивидуальный и командный трек, в котором могут принять участие студенты колледжей и вузов (до 25 лет включительно) с продвинутыми навыками программирования, классического машинного обучения и deep learning.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

– квалификация (1 июня – 22 сентября) – индивидуальные испытания;

– основной этап (26 июня – 22 сентября) – решение задач индивидуально или в командах;

– полуфинал (7-20 октября) – усложненные задания и собственные решения;

– финал (27 октября – 10 ноября) – усложненные задания и доработка своих решений.

Награждение по итогам соревнований состоится на международной конференции Artificial Intelligence Journey в Москве. Призовой фонд – 15,6 млн руб. Победители AI Challenge смогут пройти образовательную программу по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2026 году.

«AI Challenge – гораздо больше, чем просто конкурс. Это точка сбора для нового поколения технологических лидеров, которые уже завтра будут определять будущее искусственного интеллекта в России и мире, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы видим, как с каждым годом участники предлагают все более зрелые и смелые решения – уровень их подготовки растет, а задачи, которые они решают, становятся серьезнее. Теперь конкурс объединяет не только школьников, но и студентов, тем самым создавая непрерывную траекторию развития талантов. Уверен, что многие из сегодняшних участников войдут в число специалистов, разрабатывающих прорывные технологии на благо своей страны и мира. Их успехи – это инвестиция в наше совместное успешное технологическое будущее».

Организатором конкурса выступает Сбер, соорганизатором – Альянс в сфере искусственного интеллекта.