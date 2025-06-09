Астана будет ждать ответа Киева по атаке на объекты трубопроводного консорциума

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан продолжает ожидать ответа украинской стороны по поводу нападения на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которое было совершено в этом году, информация по дипломатическим каналам до Киева доведена. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель ведомства заверил, что Казахстан предпринял «все необходимые действия по дипломатическим каналам». «Далее уже ответ за украинской стороной», — сказал он.