Сбер: Россия инвестирует в ИИ в сотни раз меньше, чем США и Китай, но получает сопоставимые результаты

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Россия при инвестициях в искусственный интеллект в сотни, а иногда в тысячи раз меньше, чем у китайских или американских коллег, получает сопоставимые результаты благодаря таланту инженеров и ученых. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью RT.

«В России заниматься развитием искусственного интеллекта интересно. Конечно, у нас есть натуральные ограничения, которые, к сожалению, введены относительно поставки чипов. Есть ряд других ограничений. Но благодаря тому, что ребята у нас талантливые, желание есть, у Сбера есть возможность финансово инвестировать в это (потому что это очень капиталоёмкий процесс – развитие искусственного интеллекта) – благодаря этому мы двигаемся вперед. Благодаря этому мы, Россия, находимся на хорошем месте в этой гонке лидеров», – подчеркнул он.

У Сбера в этой сфере очень хорошие отношения с крупнейшими китайскими вузами, отметил Александр Ведяхин: «Недавно мы встречались с представителями Циньхуа – это крупнейший китайский университет и один из крупнейших вузов в мире, они одни из лидеров внедрения искусственного интеллекта в Китае и, получается, в мире. В общем-то, DeepSeek – это та компания, которая так или иначе связана с Циньхуа. Поэтому с китайскими товарищами у нас очень близкие, тесные взаимоотношения, чему мы, несомненно, радуемся».

Кроме того, по его словам, очень хорошо развиваются отношения с Индией и странами СНГ: «Индусы очень тоже вовлечены в гонку по искусственному интеллекту. И они были у нас на конференции AI Journey, и мы к ним регулярно ездим. У нас хорошие взаимоотношения со странами СНГ, с которыми мы делимся своими разработками. В частности, у нас очень хорошие отношения с Узбекистаном, где мы не только рассказываем, но и предлагаем к внедрению решения на основании искусственного интеллекта. В первую очередь для медицины, социальных задач. Киргизия, Белоруссия – мы активно работаем со всеми странами, с которыми у нас сейчас хорошие отношения».