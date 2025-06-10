Сбер: Единственно возможный путь в расчетах с Индией – использовать национальные валюты

15:55

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью RT об особенностях работы с Индией.

«Индия – очень дружественный для нас рынок, – подчеркнул он. – Я недавно был в Дели, в Мумбае. Там очень открытые, позитивные люди, растущая экономика. Много энергии, драйва и желания работать, зарабатывать, делать большие проекты. Поэтому я вернулся из Индии наполненный этими ощущениями. И очень хорошо, что в Индии нас приветствуют, в Индии нас ждут. И мы хорошо работаем в Индии – у нас там есть филиал. Мы активно развиваемся».

«Существенная часть платежей между Россией и Индией идет через наш филиал. Это платежи в национальных валютах: рубль и рупия. И я рад, что проблема, которая была с рупией, когда мы говорили, что ее девать некуда, сейчас уже решена: на рупию есть хороший стабильный спрос, хорошо ходят платежи в рупии, – отметил Александр Ведяхин. – Комиссии по рупиям упали существенным образом, что непосредственно хорошо для клиентов. В Сбере в России можно сделать платежи не только в рупиях. Но индийцы, которые работают у нас, делают эти транзакции. Можно открыть депозит в рупиях либо осуществить какие-то другие операции. Так же как с любой другой международной валютой. Мы делаем это осознанно, потому что считаем рупию очень хорошим инструментом и для сбережений в России, и для транзакций. И она очень востребована нашими клиентами – как физическими, так и юридическими лицами.

Переход на взаиморасчеты в национальных валютах – единственно возможный путь, подчеркнул Александр Ведяхин: «Ну зачем нам, собственно говоря, третья валюта? Особенно из недружественных стран. Рубль и рупия достаточно сильные валюты, чтобы осуществлять взаимную торговлю, – отметил он. – У нас уже сейчас более 90% оборота между странами идет в национальных валютах, и наверное, будет 95%. До 100% редко что-то доходит, потому что всегда остаются какие-то транзакции, которые надо провести в других валютах. Но в целом здесь вообще никаких вопросов нет. Платеж Россия-Индия проходит в течение пары часов. Это зависит от работы комплайнс-офицера, который просматривает этот платеж. Платежи проходят через наш индийский филиал так же быстро, как на территории России. Мы вообще не видим разницы».

«Говорить, что мы ждем отмены санкций, было бы явным преувеличением, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Если их отменят – мы готовы к этому сценарию. Но наш базовый сценарий – это работа в том состоянии, которое сейчас есть. И мы уверены, что будем доставлять все услуги нашим клиентам на том уровне, на котором они привыкли».