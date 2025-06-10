Дефицит бюджета РФ за январь — май предварительно составил 3,39 трлн руб. — Минфин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, за январь — май текущего года составил 3,39 трлн рублей, что на 2,66 трлн рублей ниже, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в материалах на сайте Минфина.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — мае 2025 года составил 14 732 млрд рублей, что на 3,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года», — говорится в сообщении. Объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 20,7% и составил 18,125 трлн рублей.