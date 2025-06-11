0
0
0
НОВОСТИ

Украина сообщила о возвращении тел 1212 погибших военных - СМИ

13:32 11.06.2025 Источник: РБК

Украина вернула тела 1212 погибших военнослужащих, сообщил координационный штаб страны по вопросам военнопленных. Согласно сообщению штаба, в числе возвращенных военнослужащие, которые погибли во время боевых действий в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР. В ближайшее время тела погибших передадут представителям МВД и Минздрава Украины для проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК факт передачи тел погибших военных украинской стороне. «Я подтверждаю. Сегодня действительно состоялась передача тел», — сообщил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:25 11.06.2025
Крымский курорт «Мрия» запустил проект по восстановлению здорового сна
0
72
13:20 11.06.2025
Мединский предложил отправить Рютте школьный учебник, чтобы тот выучил историю Украины
0
85
13:05 11.06.2025
Семнадцать полицейских пострадали на второй день беспорядков в Северной Ирландии
0
123
13:00 11.06.2025
Федерация гимнастики России объявила об участии атлетов страны в международных турнирах
0
116
12:32 11.06.2025
Безработные, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть РФ - глава МВД
0
178
12:20 11.06.2025
Образование должно служить сохранению идентичности и многообразию культур — Путин
0
195
12:05 11.06.2025
Денежная база в России выросла на 119,6 млрд рублей с 30 мая по 6 июня
0
213
12:00 11.06.2025
В Польше сообщили о задержании жителя страны за шпионаж в пользу РФ
0
209
11:32 11.06.2025
У Украины нет законных способов продлить полномочия Зеленского — Володин
0
245
11:25 11.06.2025
Искусственный интеллект помогает содержать в порядке подмосковные дворы
0
234

Возврат к списку