Украина сообщила о возвращении тел 1212 погибших военных - СМИ
13:32 11.06.2025 Источник: РБК
Украина вернула тела 1212 погибших военнослужащих, сообщил координационный штаб страны по вопросам военнопленных. Согласно сообщению штаба, в числе возвращенных военнослужащие, которые погибли во время боевых действий в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР. В ближайшее время тела погибших передадут представителям МВД и Минздрава Украины для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК факт передачи тел погибших военных украинской стороне. «Я подтверждаю. Сегодня действительно состоялась передача тел», — сообщил он.
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