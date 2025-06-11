Украина сообщила о возвращении тел 1212 погибших военных - СМИ

13:32 Источник: РБК

Украина вернула тела 1212 погибших военнослужащих, сообщил координационный штаб страны по вопросам военнопленных. Согласно сообщению штаба, в числе возвращенных военнослужащие, которые погибли во время боевых действий в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР. В ближайшее время тела погибших передадут представителям МВД и Минздрава Украины для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК факт передачи тел погибших военных украинской стороне. «Я подтверждаю. Сегодня действительно состоялась передача тел», — сообщил он.