Индия и США ужесточили позиции на переговорах о торговом соглашении — The Economic Times
14:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и Соединенные Штаты ужесточили свои позиции по ряду ключевых вопросов на переговорах о подписании нового торгового соглашения. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.
По их данным, стороны столкнулись с трудностями, которые если не сорвут, то могут затруднить заключение сделки. Индия на состоявшемся 5–10 июня в Нью-Дели раунде консультаций настаивала на освобождении от существующих отраслевых тарифов США на экспорт своей стальной продукции, автомобилей и от увеличения пошлин на фармацевтические товары. В свою очередь американская сторона потребовала от Индии открыть доступ на ее рынок генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, ослабления контроля над ценами на фармацевтику и смягчения правил локализации данных на своих локальных серверах.
Как заявил изданию Аджай Шриватава, глава делийского аналитического центра Glоbal Trade Research Institute, на переговорах Индия, тем не менее, идет на большие уступки в готовности сократить свои тарифы наибольшего благоприятствования, в том время как США не предлагают аналогичные шаги и настаивают на сохранении американского базового тарифа в 10% для всех стран.
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