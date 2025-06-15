Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

11:15 Источник: Интерфакс

Иран готов прекратить удары по Израилю, если Израиль остановит удары по Ирану, сказал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Если израильтяне остановят агрессию, мы также прекратим удары", - приводит в воскресенье слова министра газета "Техран таймс".

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​ По его словам, удары по Израилю нанесены исключительно из соображений безопасности Ирана, но если Израиль не остановится, то и атаки со стороны Ирана продолжатся.