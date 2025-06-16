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Президент Ирана заявил, что сторонникам ядерного оружия нет места в иранской политике

12:32 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран против разработки ядерного оружия, это неизменная позиция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Четкая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер, заключается в отказе от обладания [ядерным оружием] и отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. Любому, кто занимает позицию, противоречащую этой четкой позиции, нет места в формировании политики Исламской Республики Иран», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

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