Трамп разозлился на Макрона из-за его поездки в Гренландию — FT
11:00 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп был раздражен поездкой президента Франции Эмманюэля Макрона в Гренландию. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди государств — участников Группы семи (G7).
По ее данным, недовольство Макроном повлияло на решение Трампа досрочно покинуть саммит G7 в Канаде. В то же время неназванный британский чиновник заявил изданию, что глава Белого дома просто устал от «семерки».
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